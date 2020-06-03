Москва, , 11:12 — REGNUM Общее число летальных исходов от COVID-19 на территории России за минувшие сутки увеличилось на 178 и достигло 5 215. Об этом 3 июня сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Также сообщается, что за этот же период было выявлено 8 536 подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало 432 277.

Кроме этого, сообщается, что за последние 24 часа в стране от COVID-19 вылечились 8 972 человека и теперь суммарное количество выздоровевших возросло до 195 957 пациентов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки в Москве выявили 1842 носителя коронавируса.