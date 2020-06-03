Ростов-на-Дону, , 11:09 — REGNUM В Ростовской области число лабораторий, специалисты которых проводят тесты на коронавирусную инфекцию, достигло 13. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба сообщил донской губернатор Василий Голубев, передаёт ИА REGNUM.

«Мы увеличили количество лабораторий, проводящих исследования на новую коронавирусную инфекцию. В настоящее время их 13 лабораторий. В среднем за сутки они проводят 3,5 тыс. исследований», — уточнил глава региона.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области за весь период пандемии более 140 тыс. лабораторных исследований. Охват населения тестированием на 100 тыс. населения составляет 106,41.