Курск, , 11:08 — REGNUM В Курской области 3 июня выявлено 76 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.

Всего в регионе зарегистрировано 3199 подтвержденных случаев. Из них под медицинским наблюдением 1672 пациента: 131 — в областной инфекционной больнице им. Н. А. Семашко, 61 — в городском клиническом родильном доме, 88 — в Курской городской больнице № 6, 1392 — дома без симптомов заболевания. Выписаны были 1514 пациентов, 13 человек скончались.

На карантине под медицинским наблюдением остаются 546 человек. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 224 человека. Было проведено 58 тыс. 514 исследований материала на коронавирус.

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