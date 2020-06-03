Пермь, , 11:07 — REGNUM В Пермском крае на 3 июня увеличилось число летальных исходов пациентов, зараженных коронавирусом, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Скончалась 66-летняя пациентка. Коронавирус у нее выявлен посмертно. Смерть женщины наступила от сопутствующего заболевания.

На сегодняшний день в регионе зафиксирован 61 летальный исход пациентов с коронавирусом: 24 человека умерли от COVID-19, 37 — от сопутствующих заболеваний.

Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье выявлено 72 новых случая заражения SARS-CoV-2