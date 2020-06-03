Екатеринбург, , 11:14 — REGNUM В Свердловской области скончались от новой коронавирусной инфекции ещё два пациента. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Теперь в регионе подтверждена информация о 33 летальных случаях от COVID-19. Во всех из них причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Все случаи зафиксированы в федеральной статистике.

Отметим, что в Свердловской области так и не сообщают, сколько больных COVID-19 умерли по другим причинам.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе подтвердили 6381 случай выявления коронавируса.

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