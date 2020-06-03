Москва, , 11:12 — REGNUM За 3 и 4 июня в Москве может выпасть две трети месячной нормы осадков. Об этом сообщил портал «Метеоновости».

Синоптики ожидают, что выпадет до 50 миллиметров осадков.

«Днем 3 июня столичный регион окажется в зоне умеренных дождей с юго-востока Черноземья, а ночью 4 июня в ложбине с Каспия сформируется частный циклон — причина ливней в Москве и области. Самые интенсивные осадки ожидаются в ночь на 4 июня, до 30 мм», — говорится в сообщении.

Синоптики также отметили, что 4 июня в столице сумма осадков приблизится к рекорду.

Самое дождливое 4 июня было зафиксировано в 1947 году, тогда выпало 43,8 миллиметров. Рекорд 21 века принадлежит 4 июня 2008 года — 11 миллиметров осадков.

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