Тула, , 11:05 — REGNUM 109 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Тульской области, сообщил 3 июня региональный оперативный штаб.

В числе новых пациентов — жители городов Тулы и Донского, рабочего поселка Новогуровский, а также ещё 13 районов области.

С 19 марта по 3 июня в Тульской области подтверждено 4 тыс. 183 случая заражения коронавирусом. 2 тыс. 037 пациентов выздоровели, в том числе 116 — за последние сутки. За минвшие сутки также подтверждена смерть троих пациентов с диагнозом СOVID-19, общее число летальных случаев в регионе — 42.