Мумбаи, Индия, , 11:08 — REGNUM Жители индийского города Мумбаи готовятся принять на себя удар мощного циклона, который должен обрушиться на деловую столицу страны в ближайшие часы. Об этом 3 июня сообщает Al Jazeera.

Ожидается, что циклон «Нисарга» ударит по прибрежному городу с юга. В Мумбаи проживает свыше 18 млн человек, что может иметь серьезные последствия.

По данным метеорологического управления Индии, порывы ветра могут достигать 165 км в час.

Напомним, что Мумбаи не подвергался ударам сильных циклонов свыше 70 лет, данный факт вызывает обеспокоенность в готовности местных аварийных служб своевременно предотвратить последствия шторма.