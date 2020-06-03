Нижний Новгород, , 11:03 — REGNUM В Приволжском федеральном округе на 3 июня выявили 1237 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 42 914 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Так, в Нижегородской области выявили 347 новых носителей коронавируса, в Ульяновской области — 98, в Саратовской области — 94, в Башкирии — 92, в Чувашии — 87, в Пензенской области — 83, в Кировской области — 76, в Пермском крае — 72, в Татарии — 54, в Удмуртии и Оренбургской области — 53, в Самарской области — 46, в Мордовии — 42, в Марий Эл — 40.

С учетом новых случаев общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 10 850, в Башкирии — 3501, в Саратовской области — 3363, в Татарии — 3351, в Чувашии — 3148, в Самарской и Ульяновской областях — по 2770, в Пензенской области — 2585, в Оренбургской области — 2085, в Мордовии — 2012, в Пермском крае — 1911, в Кировской области — 1904, в Марий Эл — 1894, в Удмуртии — 770.

Полностью выздоровели, переболев COVID-19, 21 490 жителей Поволжья, за последние сутки выписаны 1160 человек. Таким образом, выздоровели более 50% от общего числа носителей коронавируса в ПФО. Скончались на фоне COVID-19 от обострения хронических заболеваний 335 человек, за минувшие сутки скончались 12 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 июня всего в России подтверждено 432 277 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 8536 новых носителя SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 195 957 жителей России, за сутки выписаны 8972 человека. Таким образом, от общего числа носителей коронавируса выздоровели более 45,3% граждан. 5215 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 178 — за последние сутки.

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