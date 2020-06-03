Рязань, 3 июня 2020, 11:03 — REGNUM 75 случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждены у жителей Рязанской области за минувшие сутки. 98 человек выписаны с выздоровлением, сообщили 3 июня в региональной оперативной группе.
С начала пандемии в Рязанской области выявили уже 3728 носителей коронавируса. Еще 73 положительных теста находятся на подтверждении в лаборатории регионального Роспотребнадзора. Таким образом, вместе с условно заражёнными лицами под контролем врачей находятся 3801 граждан.
Общее количество выздоровевших достигло 1167 человек.