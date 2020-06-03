Гуанчжоу, Китай, , 10:59 — REGNUM Непрекращающиеся проливные дожди в городе Янцзян провинции Гуандун на юге Китая привели к наводнению, люди оказались заложниками стихии, сообщает 3 июня телеканал CCTV.

В 10:30 по местному времени 2 июня власти города объявили о повышении уровня чрезвычайного реагирования с четвертого до третьего. Дождь затопил дороги и несколько деревень близ города. В промышленном парке «Байша Иньлин», расположенном в деревне Янцзяне, и целом ряде деревень зафиксировано наводнение.

На место отправились спасатели, которые добрались до деревень на резиновой лодке. Они поочередно вывозили ставших заложниками стихии местных жителей. В целом ряде населенных пунктов смыты или затоплены дома, перерезано транспортное сообщение. На настоящий момент спасено 17 человек.