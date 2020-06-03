Тула, , 10:58 — REGNUM Трое пациентов с положительными тестами на коронавирус и диагнозом COVID-19 скончались в Тульской области за последние сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 3 июня.

«Три пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 в возрасте от 45 до 86 лет скончались от двусторонней пневмонии. Это жители Киреевска и Донского. У них в анамнезе — хронические заболевания», — говорится в сообщении оперштаба.

Всего в регионе за период пандемии скончались уже 42 человека. В большинстве случаев это пациенты старшего возраста с хроническими заболеваниями. Всего в регионе на 3 июня подтверждено уже 4 тыс. 183 случаев заражения коронавирусом.