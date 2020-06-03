Хабаровск, 3 июня 2020, 11:00 — REGNUM В Хабаровском крае 3 июня умер 13-й по счёту пациент с подтверждённым коронавирусом. За сутки в регионе выявлено 64 новых случая инфицирования, передаёт корреспондент ИА REGNUM на основе информации федеральной мониторинговой группы.
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Общее число заражений с начала наблюдений достигло 2273, 1169 человек вылечились.
Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке число смертей среди носителей коронавируса достигло 15.