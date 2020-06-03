Новосибирск, , 10:57 — REGNUM В новосибирской городской клинической больнице № 34 коронавирусом заразились 40 сотрудников. Два отделения больницы ранее были закрыты на карантин, сообщает «ТАСС» со ссылкой на региональный минздрава.

«Диагноз COVID-19 подтверждён у 363 сотрудников медицинских учреждений Новосибирской области, — уточнил собеседник издания. — В ГБУЗ НСО «Городская клиническая больницы № 34» диагноз COVID-19 подтвержден у 40 сотрудников».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирской области за прошедшие сутки, по данным на утро сегодня, 3 июня, выявлено 102 новых случая заражения коронавирусом, 21 пациент выписан.

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