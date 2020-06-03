Грозный, , 10:56 — REGNUM Чечня заняла первое место в России по числу некурящих жителей. Численность тех, кто курит, составила в республике всего лишь 4,3%. По данным исследования, опубликованного ТАСС, в топ-5 самых некурящих регионов вошли также еще четыре субъекта Северного Кавказа.

Вторым субъектом России, где меньше всего курильщиков, является Ингушетия — с показателем 8,8%. Далее идут Дагестан — 14%, Северная Осетия — 15,4%, Карачаево-Черкесия — 15,8%.

Рейтинг самых курящих регионов России возглавил Чукотский АО с показателем 59,3%. В числе анти-лидеров также Сахалинская область — 47,6%, Еврейская АО — 39,4%, Приморский край — 39,3% и Камчатский край — 38,8%.