Чебоксары, , 10:56 — REGNUM В Чувашии подтверждено 87 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Данные оперативного штаба России Стопкоронавирус.рф

По данным на 3 июня (10:35 мск), в Чувашии с начала пандемии выявлено 3148 случаев заражения SARS-CoV-2, из них за последние сутки — 87.

Выздоровели 1369 пациента с COVID-19, в том числе за последние сутки — 50. Новых летальных исходов нет.

Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе республики, в Чувашии всего проведено 60 781 тестов на коронавирус, в том числе за минувшие сутки — 1335. Всего в регионе к работе с пациентами с COVID-19 привлечено более 1800 медицинских работников, включая более 500 врачей, 1300 среднего и младшего медперсонала.