Тбилиси, , 10:55 — REGNUM За минувшие сутки в Грузии выявлено четыре новых случая коронавируса, в том числе один — в так называемом «сабурталинском кластере». Об этом журналистам сообщил директор Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии Амиран Гамкрелидзе.

По его же информации, еще 3 новых носителя — водители, иностранные граждане, у которых вирус выявлен в результате тестирования.

Общее число инфицированных коронавирусом в Грузии на 11:00 часов 3 июля достигло 800 человек. За последние сутки из больниц выписались еще 6 пациентов, и число выздоровевших составляет 640 человек.

2 июня был зафиксирован один летальный случай: скончался житель села Мушевани, мужчина в возрасте 76 лет. По информации Амирана Гамкрелидзе, у него вирус развивался на фоне тяжелых хронических заболеваний. Общее число летальных исходов достигло 13.

В зонах карантина в Грузии остаются 2424 человек, в стационарах под наблюдением находятся 304 пациента.