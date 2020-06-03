Махачкала, , 12:21 — REGNUM Шестнадцать новых случаев смерти пациентов с COVID-19 зарегистрировано в Дагестане. По состоянию на 10:35 3 июля в республике скончались 287 человек с подтвержденным диагнозом, сообщил федеральный оперативный штаб.

Всего в Дагестане к настоящему времени зафиксирован 5341 факт заражения коронавирусом нового типа — за минувшие сутки инфекция выявлена у 113 человек. Выздоровели в республике 4477 пациентов с COVID-19 (+20 за стуки), что составляет почти 84% от общего числа людей с подтвержденным диагнозом.

Отметим, что по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом Дагестан опустился с шестого на седьмое место среди субъектов РФ, пропустив вперед Ростовскую область. По числу летальных исходов республика по-прежнему находится на третьей позиции — больше только в Москве и Московской области.

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