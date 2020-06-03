Ростов-на-Дону, , 10:54 — REGNUM В Ростовской области за сутки получено 178 положительных результатов теста на коронавирусную инфекцию. Таким образом общее число случаев заражения SARS-CoV-2 достигло 5 тыс. 373, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве 3 июня.

Так, положительные результаты теста получили жители 25 муниципальных образований Ростовской области. За сутки в Ростове-на-Дону выявлено 116 носителей SARS-CoV-2, в Батайске — девять, в Азове — восемь.

«Среди новых заболевших 35,4% — в возрасте от 18 до 45 лет, 35,9% — от 46 до 65 лет, 13% — от 66 до 79 лет, 9,6% — старше 80 лет, 6,1% — дети», — уточнили в донском правительстве.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области большинство носителей SARS-CoV-2 переносят инфекцию бессимптомно.

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