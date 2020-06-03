Волгоград, , 10:55 — REGNUM За минувшие сутки ещё 98 носителей коронавируса выявлено в Волгоградской области. В больницах с подозрением на заражение находятся 1785 взрослых и 61 ребёнок, сообщили 3 июня в региональном оперативном штабе.

Под наблюдением в режиме самоизоляции на дому остаются 2724 человека. В больницах региона на лечении с подтверждённым заражением коронавирусом находятся 2247 пациентов, из них 122 ребёнка.

Общее количество случаев заражения коронавирусом возросло до 3432, с начала пандемии выздоровели 1165 человек.