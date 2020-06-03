Пермь, , 10:53 — REGNUM В Пермском крае в День России, 12 июня, бригады артистов дадут получасовые концерты во дворах больниц и станций переливания крови, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Акция «Спасибо врачам!» станет главным событием Дня России, которое затронет весь регион. При организации музыкальных поздравлений медработников учтут все санитарные нормы и правила в сложившихся реалиях.

Министр культуры Прикамья Вячеслав Торчинский на заседании правительства 3 июня отметил, что во время пандемии врачи несут особую нагрузку в борьбе с короновирусом. «Музыкальным поздравлением мы благодарим медицинских работников, которые ежедневно борются с распространением коронавирусной инфекции. Муниципалитеты активно откликнулись на наше предложение. Это возможность поддержать врачей и пациентов, которые сейчас находятся в больнице», — сказал он.

Планируется, что мобильные бригады артистов выступят у 11 больниц и на станциях скорой помощи в Перми, Кунгуре, Лысьве, Чусовом, Березниках и Соликамске.