Москва, , 10:53 — REGNUM В ситуации с эпидемией коронавируса в мире и последовавшими за ней карантинными мероприятиями и кризисом, большую роль сыграла финансовая поддержка государства, сообщила член Координационного совета НРА, депутат Московской городской думы, главный внештатный детский невролог Минздрава РФ Татьяна Барышева. По её словам, которые цитирует пресс-служба профильного министерства, эта помощь дала некую базовую «подушку безопасности» каждой семье.

«Это действительно ощутимая забота. Она дает родителям возможность не паниковать, а достойно справляться с трудностями этого периода, продолжая заботиться о детях», — отметила эксперт. Также Татьяна Барышева поделилась любопытными наблюдениями о том, как вели себя на карантине родители:

«Как детский врач, всегда очень тесно общающийся с родительским сообществом, я наблюдаю интересную тенденцию. Всего за несколько месяцев пандемии в наших родителях произошли большие внутренние изменения. Мамы и, что важно, папы очень многому научились, стали во многом ближе к своим детям. Многие в принципе впервые провели вместе такое количество времени дома, вникли в обучение детей, в их интересы. Родители повысили свою компьютерную грамотность благодаря дистанционным форматам, научились четкому тайм-менеджменту, когда нужно было работать из дома.

На семьи в эти месяцы, конечно, легла беспрецедентная ответственность. Именно на активную позицию родителей, глубокое вовлечение в процесс реабилитации мы делали ставку, когда создавали проект «Дневной стационар 2.0: Цифровая реабилитация детей». Особенные дети сейчас получают помощь в онлайн-формате, и, конечно, это большой труд не только для врачей, но и для пап и мам.

В целом пандемия стала временем личностного роста и осознания, что семья — на первом месте. И это очень важные достижения, неожиданный подарок, который нам подарила тяжелая в целом ситуация».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с эпидемией коронавируса весь апрель и первые недели мая в России были объявлены нерабочими. Регионы ушли в самоизоляцию, а школьники и студенты стали обучаться дистанционно.

Президент России Владимир Путин был вынужден трижды обращаться к нации. По итогам этих обращений правительство реализует уже третий пакет антикризисной помощи гражданам, бизнесу и экономике в целом. В ходе недавнего совещания, посвящённого предстоящему 1 июля голосованию по поправкам к Конституции, глава государства подчеркнул, что многое из того, что записано в этих поправках, уже реализуется.

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