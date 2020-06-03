Чунцин, Китай, , 10:53 — REGNUM Целый ряд оползней сошел в нескольких районах города центрального подчинения Чунцина на юго-западе Китая, сообщает 3 июня телеканал CCTV.

С раннего утра по местному времени 2 июня на город Чунцин обрушились мощные ливни и холодная погода. Целый ряд районов города объявил желтый уровень погодной опасности.

К 8:00 по местному времени 3 июня дождь в Чунцине только усиливался. На дорогах из-за замедлившегося движения образовались пробки. Окружная дорога Юбэй оказалась размыта и засыпана огромными валунами сошедшего оползня.

Как сообщало ИА REGNUM, мощные ливни зафиксированы и в китайской провинции Фуцзянь, где выпало за сутки более 100 осадков. В регионе затоплено несколько деревень и сошло несколько оползней.

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