Краснодар, , 10:50 — REGNUM 81 новый случай заражения коронавирусом подтверждён в Краснодарском крае за последние сутки. Об этом 3 июня сообщил региональный оперативный штаб.

В числе заразившихся — несколько детей, младшему из которых четыре года, самому старшему из пациентов 85 лет. Лидирует по суточному числу заразившихся Краснодар — 24 человека. В Тихорецком районе подтверждено семь случаев, в Гулькевичском — шесть, по пять в Кавказском, Усть-Лабинском и Динском районах, четыре случая в Тимашевском районе, по три — в Армавире, Белореченском районе и Новороссийске. Сочи не значится в числе муниципалитетов с новыми случаями.

Всего в Краснодарском крае за период пандемии подтверждено 4 тыс. 068 случаев заражения, в том числе у 247 детей. Выздоровели 2 тыс. 917 пациентов. В тяжёлом состоянии на 3 июня находятся 37 пациентов — они подключены к аппаратам ИВЛ, ещё двое — на экстракорпоральной мембранной оксигенации. За последние сутки скончались два человека, общее число летальных случаев выросло до 38.

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