Хабаровск, , 10:58 — REGNUM Генеральную репетицию парада Победы в Хабаровске проведут 20 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа.

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Военные подчеркнули, что при организации парада учтены все противоэпидемические рекомендации Роспотребнадзора. Специальные подразделения проведут дезинфекцию техники, участников тренировок проверят на коронавирус. Репетиции парада проводятся и будут проводиться только в средствах индивидуальной защиты.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за ситуации с пандемией коронавируса парад Победы, который проводится 9 Мая, был отложен, а затем перенесен на 24 июня.