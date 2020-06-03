Екатеринбург, , 10:55 — REGNUM Еще 357 случаев выявления коронавируса подтвердили в Свердловской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

Вирус нашли за минувшие сутки в Арти, Алапаевске, Арамиле, Асбесте, Белоярском, Богдановиче, Березовском, Верхней Пышме, Верхних Сергах, Гари, Екатеринбурге (217 новых случаев), Ирбите и Ирбитском районе, Каменске-Уральском и Каменском районе, Камышлове, Краснотурьинске, Красноуральске, Красноуфимске, Кушве, Лесном, Невьянске, Нижней Туре, Нижних Сергах, Нижнем Тагиле, Новой Ляле, Первоуральске, Полевском, Пышме, Ревде, Реже, Староуткинске, Североуральске, Серове, Среднеуральске, Сухом Логу, Сысерти, Тавде, Талице, Туре и Шале. Один из новых выявленных пациентов — житель другого региона.

Теперь в регионе подтверждено 6381 случай выявления коронавируса. От COVID-19 умерли ещё два человека, всего подтверждено 33 таких случая.

Как сообщало ИА REGNUM, «режим повышенной готовности» в Свердловской области продлён до 8 июня 2020 года.