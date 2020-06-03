Санкт-Петербург, , 10:50 — REGNUM За последние сутки в Петербурге выявили 380 новых носителей коронавируса. Об этом 3 июня сообщает федеральный оперативный штаб. Днем ранее суточный показатель составлял 376 случаев.

Всего за время пандемии в городе зафиксировано 17 069 случаев заражения. За сутки выздоровели и выписаны 323 человека, за все время — 6331 человек.

За последние сутки в Петербурге на вирус проверили 13 тыс. 336 человек, что больше показателя предыдущего дня. На карантине сейчас находятся 3 тыс. 917 человек, из них 267 — в обсерваторе, 874 — на самоизоляции.

В России за сутки выявили 8 тыс. 536 новых носителей коронавируса, всего число случаев заражения по стране достигло 432 тыс. 277 в 85 регионах.

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