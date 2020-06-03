Москва, 3 июня 2020, 10:49 — REGNUM Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина. Возникает вопрос, что будет, если найдут нарушения? Уголовка? Увольнение по варианту Лужкова? В чем смысл поручения. Неясно, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя поручение председателя правительства РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору проанализировать применение указов мэра Москвы Сергея Собянина, затрагивающих права и свободы граждан в период самоизоляции.
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