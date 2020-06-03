Москва, , 10:49 — REGNUM Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина. Возникает вопрос, что будет, если найдут нарушения? Уголовка? Увольнение по варианту Лужкова? В чем смысл поручения. Неясно, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя поручение председателя правительства РФ.

«Тогда надо проверять все указы всех губернаторов по всей России.

За этим поручением стоит гораздо больший смысл, чем просто проверка законности.

Мэрия задала стандарты самоизоляции из-за пандемии кронавируса, которые тиражировались по всей стране.

Юридическая чистота и законность расходования средств на выработанные меры — вот что ставится в фокус», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору проанализировать применение указов мэра Москвы Сергея Собянина, затрагивающих права и свободы граждан в период самоизоляции.

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