Москва, , 10:45 — REGNUM За минувшие сутки в РФ выявили 8536 носителей коронавируса. Об этом сообщает 3 июня московский оперштаб.

Новые случаи выявили в 84 регионах РФ. За сутки умерли 178 человек, выздоровели почти 9 тысяч.

Лидером по числу новых случаев заражений остаётся Москва — 8536. Далее следуют Подмосковье — 736, Петербург — 380, Свердловская область — 357, Нижегородская область — 347. Кроме того, 239 случаев выявили в Архангельской области, 178 — в Ростовской. Более сотни новых носителей коронавируса зафиксировано в Воронежской, Смоленской, Тульской, Иркутской, Новосибирской, Челябинской областях, в ХМАО, Дагестане и Красноярском крае.

Всего в РФ выявили 432 277 случая заражения коронавирусом. Умерли 5215 человек, выздоровели около 196 тысяч.