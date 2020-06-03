Новосибирск, , 10:44 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во времяпосещения школы №3 рабочего посёлка Линёвоподчеркнул, что жизнь продолжается, несмотря на коронавирус, хотя эта ситуация вносит некоторые коррективы. Он подчеркнул, что регион готов к проведению ЕГЭ.

«В этом году коллегам, педагогам придётся действовать по-новому с учётом всех строгих санитарных мер. Готовность полная, никакой растерянности, полное понимание, как действовать и обеспечить защиту интересов детей на справедливую оценку их знаний и как защитить их здоровье, — сказал Травников. — Мы полностью готовы к проведению ЕГЭ, и текущая ситуация никак не влияет на успехи наших выпускников».

Напомним, что 29 и 30 июня пройдут предварительные пробные экзамены без присутствия выпускников, в ходе которых будут протестированы все экзаменационные процедуры. С 3 июля начнётся этап очной сдачи Единого государственного экзамена.