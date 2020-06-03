Вашингтон, , 10:42 — REGNUM В магазине Nintendo Switch стартовала большая распродажа игр франшизы Resident Evil компании Capcom. Об этом 3 июня сообщил портал Screen Rant.

В акции участвуют такие позиции, как Resident Evil, Resident Evil 0, Resident Evil 4, Resident Evil 5 и Resident Evil 6. Компания опустила цены практически в два раза, до начала распродажи все они стоили $29,99 (для пользователей в США). Стоит отметить, что акция распространяется на отдельные игры, а не на коллекции, такие как Resident Evil Origins Collection или Resident Evil Triple Pack.

Напомним, последняя игра Capcom по франшизе — Resident Evil 7 не выходила на Switch по причине того, что портативная консоль Nintendo не обладает достаточной мощностью. Ранее студия попыталась выпустить её на Switch в формате облачного гейминга, однако этот проект так и не вышел за пределы Японии.

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