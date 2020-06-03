Уфа, , 10:52 — REGNUM Двое из троих фигурантов дела об изнасиловании дознавательницы в одном из отделений полиции Уфы полностью оправданы. Такое решение вынес 3 июня Верховный суд Башкирии, передаёт ГТРК «Башкортостан».

Ранее бывший руководитель ОМВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев и экс-начальник ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев были приговорены к семи годам колонии общего режима, а бывший начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павел Яромчук получил шесть лет колонии. Фигуранты дела обжаловали решение суда.

Теперь суд полностью оправдал Галиева и Матвеева, они покинули здание суда. Яромчуку приговор смягчён до четырех лет колонии общего режима. Кроме того, он должен выплатить потерпевшей не 3 млн рублей, а 500 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года сотрудница полиции в Уфимском районе Башкирии обвинила в групповом изнасиловании троих своих коллег. Было возбужено уголовное дело, обвиняемых уволили из МВД, как и потерпевшую — за употребление спиртных напитков на рабочем месте. Рассмотрение дела в суде началось в июле 2019 года, экс-полицейские отказались признавать свою вину.

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