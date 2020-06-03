Ростов-на-Дону, , 10:36 — REGNUM 68-летний депутат Законодательного собрания Ростовской области Вячеслав Василенко («Единая Россия») сообщил о своём выздоровлении. Коронавирусную инфекцию председатель комитета по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества перенёс бессимптомно, сообщил народный избранник в Facebook.

«Спешу сообщить, что сегодня [2 июня] вышел на работу. Два последних теста на COVID-19 дали отрицательный результат. Чувствую себя хорошо. До снятия режима самоизоляции в Ростовской области буду работать с избирателями в дистанционном режиме. Благодарю всех, кто не остался равнодушным к сообщению о моём заболевании. Ваша поддержка, пожелания скорейшего выздоровления придали мне дополнительные силы. И может быть поэтому болезнь прошла бессимптомно», — написал Василенко.

ИА REGNUM напоминает, что депутат донского парламента Вячеслав Василенко получил положительный результат теста на коронавирус 19 мая. Он продолжил работу в дистанционном режиме. Затем стало известно о заражении коронавирусом ещё одного депутата Законодательного собрания Ростовской области. Председатель комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи Александр Скрябин («Единая Россия») также сообщил в Facebook о получении положительного теста на SARS-CoV-2.

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