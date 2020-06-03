Киев, , 10:34 — REGNUM Во Львове за последние сутки установлено рекордное количество случаев заболевания коронавирусом — 96, заявил утром 3 июня городской глава столицы Галичины Андрей Садовый.

Вместе с тем, мэр дал понять, не склонен драматизировать ситуацию, поскольку в городе проводят больше тестирований и соответственно, выявляют больше больных.

«Количественно это (96 случаев за сутки) рекорд для Львовской области. Но это также и большое количество сделанных исследований. В соотношении больных 19% — то есть не более определенной нормы», — заявил Садовый.

Однако мэр также признал, что карантин во Львове уже практически не соблюдается.

«Посмотрите на улицы города — там больше нет карантина. Если люди не могут соблюдать правила — прогнозируемо, что количество больных увеличится», — заявил городской глава, добавив, что по прежнему остается актуальной задача «не допустить коллапса в медицинской системе».

ИА REGNUM напоминает, что формально карантин на Украине действует до 22 июня, но на сегодня уже отменены большинство ограничений, которые действовали осенью. С 10 июня, как предполагается, в стране возобновят работу все рестораны и кинотеатры.

По официальной информации, всего за сутки 2 июня на Украине подтвердили 483 новых случая заболевания коронавирусом, таким образом общее количество пострадавших от болезни достигло 24 823 человек, при этом умерли 735 человек.