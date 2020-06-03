Владивосток, , 10:43 — REGNUM Телекомпания Приморья может оказаться очагом заражения коронавирусной инфекцией — 13 сотрудников отправлены на двухнедельный карантин из-за выявленного заражения у одного из работников.

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Губернатора Приморья Олега Кожемяко и нескольких сотрудников правительства региона проверят на коронавирус из-за контакта с журналисткой «ОТВ Прим» Александрой Мостовой, у которой 2 июня подтвердился положительный тест, пишет VL.ru.

В числе героев репортажей, которые девушка готовила в последние две недели, кроме губернатора были: работники рыбоперерабатывающего комплекса в Надеждинском районе, Дома культуры в селе Первомайском, судостроительного комплекса «Звезда» в Большом Камне, Центра содействия семейному устройству в Новошахтинском и участники блиц-опроса на улицах Владивостока.

3 июня по предписанию Роспотребнадзора всех сотрудников телекомпании, которые находились с журналистом в контакте, отстранили от работы. В основном это операторы и водители.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая у Александры Мостовой резко пропало обоняние. Она обратилась в частную лабораторию с просьбой сделать тест на коронавирус. Прошла также рентген и КТ лёгких. Изменений врачи не увидели. Девушку осмотрел на дому врач, назначил лечение.