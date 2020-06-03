Симферополь, , 10:34 — REGNUM За последние сутки в Крыму выписали из больниц 12 пациентов, госпитализированных ранее с коронавирусом, выздоровевших за весь период — 259 человек. Об этом 3 июня на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Всего на текущий период в республике зарегистрировано 399 случаев коронавирусной инфекции. 29 из них завозные из-за границы, 74 — из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними. 283 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 13 — при лабораторном скрининге здоровых людей. Выздоровевших за весь период — 259 человек», — уточнил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 3 июня общее число выздоровевших в РК достигло 247 человек. За минувшие сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у семи граждан. Всего, по данным местных властей, с начала пандемии в республике подтверждено 399 положительных тестов на новую инфекцию.

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