Шэньчжэнь, Китай, , 10:32 — REGNUM Целая серия туристических мероприятий будет запущена во второй половине текущего года в городе Шэньчжэне в провинции Гуандун на юго-западе Китая, сообщает 3 газета China Daily.

По словам главного представителя бюро культуры, туризма, спорта, радио и телевидения региона Чжан Цзе заявил, что потребительские фестивали и прочие мероприятия по продвижению туризма будут запущены в рамках стимуляции рынка туризма после эпидемии нового коронавируса.

Генеральный директор центра управления туризмом компании OCT Group, которая занимается созданием и управлением шэньчжэнского тематического парка, Ван Ган, отметил, что группа вновь организует фестиваль туризма и культуры в октябре текущего года.

«Мы организуем музыкальный фестиваль, водный фестиваль, карнавалы, культурные выставки и различные скидочные акции для приобретения ширпотреба и на питание», — заявил Ван.

С мая 10 ключевых туристических секторов города демонстрировали устойчивый тренд на выход из коронавирусной комы. Более 500 тыс. посетителей было зафиксировано в городе, если верить данным туристической ассоциации Шэньчжэня.

Власти города также приняли целый ряд мер стимуляции туризма, будь то субсидии, снижение налогов, помощь местным предприятиям, стимуляция банков на выдачу выгодных займов различным туристическим агентствам.