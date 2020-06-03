Воронеж, , 10:33 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Воронежской области за прошедшие сутки составило 127, что является самым большим показателем в регионе за все время эпидемии. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба регионального правительства.

«В среду, 3 июня, официально подтверждено заражение 127 человек в регионе», — говорится в сообщении пресс-службы.

Таким образом, общее число заразившихся SARS-CoV-2 в регионе в настоящее время составляет 2 361.

Также сообщается, что количество летальных исходов от COVID-19 в области за последние 24 часа не изменилось и по-прежнему составляет 18 при 1 499 вылечившихся.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 29 мая в Воронежской области было выявлено 110 зараженных коронавирусом, что стало рекордным суточным показателем для региона, а 1 июня — 111 человек.