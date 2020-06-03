Якутск, , 10:29 — REGNUM Якутский городской суд продлил домашний арест бывшему заместителю мэра Якутска Василию Гоголеву до 22 сентября 2020 года, сообщает издание «Вести Якутии».

Рассмотрение дела по существу назначено на 18 июня. Дело будет слушаться в особом порядке, без участия прессы. Ранее Гоголев признал свою вину в превышении должностных полномочий.

Напомним, бывший заместитель мэра Якутска подозревается в оказании давления на руководство одной из коммерческих фирм в сфере строительства. В результате его действий компании нанесен ущерб на сумму 165 млн рублей.

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