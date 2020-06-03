Тамбов, , 10:28 — REGNUM 65 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Тамбовской области, об этом сообщили 3 июня в региональном оперативном штабе.

В числе новых пациентов — трое детей в возрасте от пяти до 14 лет, а также взрослые в возрасте от 24 до 84 лет. Во всех случаях пациенты контактировали с носителями коронавируса внутри региона.

Всего в Тамбовской области с 17 марта по 3 июня подтверждено 3 тыс. 175 положительных тестов на коронавирус. 1 тыс. 283 человека с ранее выявленным заражением выздоровели и выписаны. Десять человек скончались. В больницах региона остаются 395 человек, из них диагноз «пневмония» у 327 человек.