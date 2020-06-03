Соликамск, Пермский край, , 10:28 — REGNUM В Пермском крае следователи завершили расследование резонансного уголовного дела о покушении на убийство продавца магазина с особой жестокостью. Дело передано в суд для рассмотрения по существу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным следствия, в Соликамске 27 января 2020 года мужчина пришел в магазин, закрыл дверь магазина на замок и завел разговор с бывшей коллегой. Когда женщина отказалась разговаривать, то пермяк облил ее бензином из бутылки, которую достал из кармана куртки, и поджег зажигалкой. С места преступления злоумышленник скрылся.

На помощь продавцу пришла администратор. Она огнетушителем потушила горящую одежду и вызвала медиков. В тяжелом состоянии женщину госпитализировали. Впоследствии служба санавиации эвакуировала продавца в клинику Перми. Площадь ожогов у пациентки составила 45%. На лечение потребовалось три месяца.

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