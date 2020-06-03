Екатеринбург, , 10:55 — REGNUM Убытки от простоя закрытого кинотеатра «Салют» в Екатеринбурге составят около 2 млн рублей в год. Об этом заявил глава городского управления культуры Илья Марков.

Депутаты спросили Маркова на заседании комиссии гордумы по местному самоуправлению, во сколько обходится содержание площадки. Вопрос был задан при обсуждении корректировок городского бюджета.

Чиновник сообщил депутатам, что в месяц на простаивающее здание и его охрану тратят около 140 тысяч рублей в месяц, а в год на это может уйти примерно 2 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, муниципальный кинотеатр закрыли в феврале 2020 года из-за убытков в 5 млн рублей в год. В учреждении же отвечали, что убытки связаны из-за того, что на баланс кинотеатра перешло здание другого закрытого учреждения — кинотеатра «Колизей».

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