Ростов-на-Дону, , 10:25 — REGNUM На Ростовскую область надвигается шторм. О непогоде жителей региона предупреждают синоптики Росгидрометцентра 3 июня, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России.

Согласно прогнозу синоптиков, до конца дня 3 июня на Дону пройдут сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом. При этом ожидается шквалистый ветер, порывы которого будут достигать 20−23 метров в секунду.

Спасатели призвали жителей региона быть внимательными и осторожными, а также строго «следовать правилам персональной безопасности».

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