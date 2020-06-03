Москва, , 10:28 — REGNUM В мае перевозки пассажиров на Московской железной дороге (МЖД) сократились на 73,3%. Об этом 3 июня сообщили в пресс-службе МЖД.

В мае 2020 грда МЖД перевезла 17,4 миллиона пассажиров. Это на 73,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Из 17,4 миллиона в пригородном сообщении отправлено 17 миллионов пассажиров (-73%), в дальнем следовании — 408,2 тысячи (-83%).

Всего с начала года с московских вокзалов и ж\д станций уехали в различных направлениях 206,9 миллиона пассажиров (-33,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года). В дальнем следовании было перевезено 6,2 миллиона пассажиров (-36,9%), в пригородном — 200 миллионов (-33%).