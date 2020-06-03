Сингапур, , 10:30 — REGNUM Будущие вакцины от коронавируса могут не выработать у человека долгосрочный иммунитет. Об этом заявил министр национального развития Сингапура Лоуренс Вон, сообщает 3 июня издание The Straits Times.

Он отметил, что над созданием вакцин специалисты работают во многих странах, включая Сингапур. Есть надежда на прорыв в этой области, но вместе с тем — даже при самой оптимистичной оценке — на разработку и массовое производство препарата потребуется не менее года.

Кроме того, заявил Вон, есть вероятность, что вакцина не сможет выработать у человека долгосрочный иммунитет и коронавирус превратится в эндемическое, то есть характерное для определённой местности, заболевание.

Миру нужно готовиться к долгосрочной борьбе с SARS-CoV-2, заключил министр.

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