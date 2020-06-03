Владикавказ, , 10:24 — REGNUM Звание почетного гражданина Республики Северная Осетия присвоил министру обороны РФ Сергею Шойгу глава республики Вячеслав Битаров. Об этом он 3 июня написал на своей странице в соцсети Instagram.

«Подписал указ о присвоении министру обороны России Сергею Шойгу звания почетного гражданина нашей республики», — говорится в сообщении Битарова.

Также в нем отмечается, что глава российского Минобороны является одним из самых уважаемых военных и государственных деятелей не только в республике, но и во всей России.

Кроме этого, глава республики подчеркнул, что личный состав МЧС РФ под руководством Шойгу много лет помогал в вопросах сохранения стабильности, межнационального согласия и безопасности в районе осетино-грузинского конфликта в 1990-х годах.

«Сейчас, будучи министром обороны, он оказывает серьезное содействие в развитии военной инфраструктуры и военно-патриотического воспитания нашей молодежи», — также указал Битаров.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 2 июня стало известно, что президент России Владимир Путин наградил орденом «Родительская слава» многодетную семью Любушкиных из Комсомольска-на-Амуре.