Красноярск, , 10:19 — REGNUM В роддоме № 1 в Красноярске приняли роды у матерей с диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 июня в краевом оперштабе.

Указанный роддом перепрофилирован под рожениц с коронавирусом. На сегодняшний день там занято 22 койки — это матери с подтверждённым диагнозом, а также контактные и ожидающие подтверждения.

Роды приняли уже у трёх женщин с коронавирусом. В оперштабе уточнили, что всё прошло благополучно. Женщины находятся на долечивании, состояние их здоровья удовлетворительное.

У детей тест на коронавирус отрицательный, они чувствуют себя хорошо. Младенцы находятся отдельно от матерей, чтобы исключить риск заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 июня в Красноярском крае коронавирус выявлен у 4530 человек.

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