Абуджа, , 10:20 — REGNUM Нигерийский регги-музыкант Маджек Фашек скончался в возрасте 57 лет. Об этом передает ВВС Africa

По информации журналистов телерадиокомпании, Фашек обрел популярность благодаря хитам «Send Down The Rain» и «So Long for Too Long».

Музыкант умер во сне в Нью-Йорке, сообщила ВВС его менеджер Оменка Узома.

На своей странице в Instagram Узома написал, что «для всех нас это время, чтобы вспомнить его достижения, а не скорбеть».

»Он много сделал для Нигерии и Африки», — добавил его менеджер.

Музыкант, чье настоящее имя Маджекодунми Фашек также работал с такими звездами, как Джимми Клифф, Трейси Чепмен и Снуп Дог.

По словам менеджера, Маджек Фашек был болен уже некоторое время, но точная причина его смерти не ясна.