Элиста, , 10:17 — REGNUM 19 положительных тестов на коронавирус подтверждено в Республике Калмыкия за минувшие сутки, об этом сообщил 3 июня региональный оперативный штаб.

27 пациентов за последние сутки выписаны с выздоровлением. Статистика по летальным исходам не изменилась. В тяжёлом состоянии в больницах региона находятся 11 пациентов, десять из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего, таким образом, с 30 марта по 3 июня в Калмыкии подтверждено 1 тыс. 127 случаев заражения коронавирусом. 561 человек выздоровел, 15 пациентов скончались.