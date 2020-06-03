Анапа, Краснодарский край, , 10:08 — REGNUM 54 здравницы откроются в Анапе до 1 июля, сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

1 июня в городе-курорте отдыхающих приняли десять санаториев, имеющих медицинские лицензии и выполнившие требования Роспотребнадзора. В первый день июня в Анапу приехали 268 отдыхающих — преимущественно из северных регионов, Московской и Ростовской областей, Краснодарского края. 2 июня приехал ещё 81 человек. Все они прошли санитарный барьер в аэропорту, предоставили путёвки, справки об отсутствии COVID-19 и об эпидокружении. Трансфером гостей доставили в санатории. На отдыхе гостям тоже придётся соблюдать определённые меры предосторожности, в частности, соблюдать санитарную дистанцию и использовать средства защиты — их можно приобрести в санаториях. Перед административными стойками и регистратурами медицинских отделений нанесена разметка социальной дистанции, в столовых увеличено расстояние между столами. В общественных помещениях дополнительно установлены бактерицидные рециркуляторы воздуха, диффузоры с дезсредствами. Некоторые из санаториев имеет собственные обсерваторы на случай подозрения на коронавирус.

В числе возобновивших работу с 1 июня — санаторно-курортный комплекс «ДиЛУЧ».

»Даже с учетом социального дистанцирования наш лечебный центр работает практически в полном объеме. Оказываются все санаторные услуги, исключены лишь групповые процедуры. Из них проводятся только занятия ЛФК с соблюдением социальной дистанции. Лаборатория продолжает делать порядка 400 видов исследований, сколько и было», — рассказала заведующая лечебно-диагностическим центром комплекса Екатерина Иванова.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня в Краснодарском крае разрешена работа санаториев с медицинской лицензией. Отдохнуть смогут туристы, имеющие путёвки и справки об отсутствии коронавируса. В первый день в санатории региона въехали почти 1,1 тыс. туристов.

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